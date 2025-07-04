Вибухи в Кривому Розі ввечері 4 липня — що відомо

У Кривому Розі лунають потужні вибухи — яка небезпека
Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:23
Дим внаслідок вибуху. Фото: соцмережі
Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали ввечері 4 липня. Російські окупанти атакують ударними безпілотниками.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Кривому Розі 4 липня
У місті пролунало декілька вибухів.
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У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російські безпілотники на півночі та півдні Дніпропетровської області.
Наразі повітряну тривогу оголошено в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Луганській областях.
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Нагадаємо, 4 липня потужні вибухи вже лунали в Дніпрі. Окупанти запускали балістику.
Крім того, сьогодні загарбники завдали удару по Кривому Розі новою ракетою "Гром-1е".
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