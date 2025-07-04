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Головна Армія У Кривому Розі лунають потужні вибухи — яка небезпека

У Кривому Розі лунають потужні вибухи — яка небезпека

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Дата публікації: 4 липня 2025 18:23
Вибухи в Кривому Розі ввечері 4 липня — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Фото: соцмережі

Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали ввечері 4 липня. Російські окупанти атакують ударними безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Кривому Розі 4 липня

У місті пролунало декілька вибухів.

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Дописи про вибухи у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російські безпілотники на півночі та півдні Дніпропетровської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Луганській областях.

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Карта повітряних тривог 4 липня
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 4 липня потужні вибухи вже лунали в Дніпрі. Окупанти запускали балістику.

Крім того, сьогодні загарбники завдали удару по Кривому Розі новою ракетою "Гром-1е".

війна Кривий Ріг вибух безпілотники Дніпропетровська область повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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