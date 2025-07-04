Вибухи в Кривому Розі ввечері 4 липня — що відомо

Дим внаслідок вибуху. Фото: соцмережі

Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали ввечері 4 липня. Російські окупанти атакують ударними безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Кривому Розі 4 липня

У місті пролунало декілька вибухів.

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Дописи про вибухи у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російські безпілотники на півночі та півдні Дніпропетровської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Луганській областях.

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Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 4 липня потужні вибухи вже лунали в Дніпрі. Окупанти запускали балістику.

Крім того, сьогодні загарбники завдали удару по Кривому Розі новою ракетою "Гром-1е".