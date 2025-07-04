Вибухи в Дніпрі вдень 4 липня — яка небезпека

У Дніпрі пролунали сильні вибухи — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:19
Дим внаслідок вибуху. Фото: соцмережі
Вибухи у Дніпрі пролунали у пʼятницю, 4 липня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 16:11.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 4 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу новою ракетою. Йдеться про "Гром-1е" — гібрид між КАБом і ракетою.
А у ніч проти 4 липня загарбники масовано атакували Київ. У Святошинському районі рятувальники виявили загиблого.
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