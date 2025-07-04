Вибухи в Дніпрі вдень 4 липня — яка небезпека

Дим внаслідок вибуху. Фото: соцмережі

Вибухи у Дніпрі пролунали у пʼятницю, 4 липня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Дніпрі 4 липня

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 16:11.

Допис про вибух у Дніпрі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 4 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу новою ракетою. Йдеться про "Гром-1е" — гібрид між КАБом і ракетою.

А у ніч проти 4 липня загарбники масовано атакували Київ. У Святошинському районі рятувальники виявили загиблого.