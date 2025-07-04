Взрывы в Днепре днем 4 июля — какая опасность

Дым в результате взрыва. Фото: соцсети

Взрывы в Днепре прогремели в пятницу, 4 июля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Днепре 4 июля

Информация о взрыве в городе появилась около 16:11.

Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 4 июля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу новой ракетой. Речь идет о "Гром-1е" — гибрид между КАБом и ракетой.

А в ночь на 4 июля захватчики массированно атаковали Киев. В Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего.