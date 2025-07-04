Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно

В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:19
Взрывы в Днепре днем 4 июля — какая опасность
Дым в результате взрыва. Фото: соцсети

Взрывы в Днепре прогремели в пятницу, 4 июля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре 4 июля

Информация о взрыве в городе появилась около 16:11.

null
Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

null
Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 4 липня
Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 4 июля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу новой ракетой. Речь идет о "Гром-1е" — гибрид между КАБом и ракетой.

А в ночь на 4 июля захватчики массированно атаковали Киев. В Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего.

война взрыв Днепр Днепропетровская область обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации