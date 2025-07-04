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Главная Армия В Кривом Роге раздаются мощные взрывы — какая опасность

В Кривом Роге раздаются мощные взрывы — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:23
Взрывы в Кривом Роге вечером 4 июля — что известно
Дым в результате взрыва. Фото: соцсети

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели вечером 4 июля. Российские оккупанты атакуют ударными беспилотниками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге 4 июля

В городе прогремело несколько взрывов.

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Посты о взрывах в Кривом Роге. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о российских беспилотниках на севере и юге Днепропетровской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Луганской областях.

Карта повітряних тривог 4 липня
Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 4 июля мощные взрывы уже раздавались в Днепре. Оккупанты запускали баллистику.

Кроме того, сегодня захватчики нанесли удар по Кривому Рогу новой ракетой "Гром-1е".

война Кривой Рог взрыв беспилотники Днепропетровская область воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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