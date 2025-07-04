Взрывы в Кривом Роге вечером 4 июля — что известно

В Кривом Роге раздаются мощные взрывы — какая опасность
Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:23
Дым в результате взрыва. Фото: соцсети
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели вечером 4 июля. Российские оккупанты атакуют ударными беспилотниками.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Кривом Роге 4 июля
В городе прогремело несколько взрывов.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о российских беспилотниках на севере и юге Днепропетровской области.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Луганской областях.
Напомним, 4 июля мощные взрывы уже раздавались в Днепре. Оккупанты запускали баллистику.
Кроме того, сегодня захватчики нанесли удар по Кривому Рогу новой ракетой "Гром-1е".
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