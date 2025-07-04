РФ ударила по гражданской инфраструктуре Кривого Рога - есть раненые

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Российские оккупанты вечером, 4 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Захватчики поразили объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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По предварительной информации, российские оккупанты ранили двух человек.

Сейчас на месте атаки работают все спасательные и коммунальные службы.

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там где и в прошлый раз — местные поймут. Будут выдаваться стройматериалы, будут приниматься заявления на материальную помощь от города", — добавил Вилкул.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе российских беспилотников.

Кроме того, сегодня Россия нанесла удар по Кривому Рогу новой ракетой "Гром-1е". Враг ранил двух спасателей.