Обстрел Кривого Рога 4 июля — первые кадры с места атаки

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Российские войска 4 июля ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно, что пострадали три человека.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки.

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Обстрел Кривого Рога 4 июля

Спасатели рассказали, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар в здании. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию последствий обстрела.

Напомним, вечером 4 июля в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе российских беспилотников.

Незадолго стало известно, что враг атаковал объект гражданской инфраструктуры в городе. Сейчас на месте атаки работают все спасательные и коммунальные службы.

Кроме того, председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что россияне ударили по Кривому Рогу новой ракетой.