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Главная Армия Удар по Кривому Рогу — появились первые кадры атаки

Удар по Кривому Рогу — появились первые кадры атаки

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 20:23
Обстрел Кривого Рога 4 июля — первые кадры с места атаки
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Российские войска 4 июля ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно, что пострадали три человека.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеской атаки.

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Обстрел Кривого Рога 4 июля

Спасатели рассказали, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Обстріл Кривого Рогу 4 липня
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС
Атака на Кривий Ріг 4 липня
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС
Удар по Кривому Рогу
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар в здании. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию последствий обстрела.

Напомним, вечером 4 июля в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе российских беспилотников.

Незадолго стало известно, что враг атаковал объект гражданской инфраструктуры в городе. Сейчас на месте атаки работают все спасательные и коммунальные службы.

Кроме того, председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что россияне ударили по Кривому Рогу новой ракетой.

Кривой Рог ГСЧС обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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