Обстріл Кривого Рогу 12 березня — загинула співробітниця військової адміністрації Ірина Васюк

Удар по Кривому Рогу — окупанти вбили співробітницю РВА
Російські окупанти у середу, 12 березня, атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу загинула співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк.
Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Telegram.
Обстріл Кривого Рогу
"Стало відомо, що загибла від ракетної атаки по Кривому Рогу — наша колега, співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. Світла пам'ять", — наголосив Ситниченко.
За його словами, Ірина була надзвичайно щирою, доброю та завжди привітною. Він характеризує жінку як чудову колегу та відповідальну працівницю.
В Ірини залишився чоловік та двоє дітей.
"Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу", — додав Ситниченко.
Нагадаємо, загарбники ударили по Кривому Рогу ракетою, внаслідок чого загинула 47-річна пасажирка тролейбуса.
Також окупанти завдали повторного удару, пошкодивши техніку рятувальників, які ліквідували наслідки російської атаки.
Читайте Новини.LIVE!