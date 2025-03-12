Обстріл Кривого Рогу 12 березня — загинула співробітниця військової адміністрації Ірина Васюк

Співробітниця Криворізької РВА Ірина Васюк, яку вбили окупанти. Фото: t.me/evgendoberman

Російські окупанти у середу, 12 березня, атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу загинула співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк.

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Telegram.

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"Стало відомо, що загибла від ракетної атаки по Кривому Рогу — наша колега, співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. Світла пам'ять", — наголосив Ситниченко.

Ірина Васюк. Фото: t.me/evgendoberman

За його словами, Ірина була надзвичайно щирою, доброю та завжди привітною. Він характеризує жінку як чудову колегу та відповідальну працівницю.

В Ірини залишився чоловік та двоє дітей.

"Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу", — додав Ситниченко.

Допис Ситниченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники ударили по Кривому Рогу ракетою, внаслідок чого загинула 47-річна пасажирка тролейбуса.

Також окупанти завдали повторного удару, пошкодивши техніку рятувальників, які ліквідували наслідки російської атаки.