Обстрел Кривого Рога 12 марта — погибла сотрудница военной администрации Ирина Васюк

Удар по Кривому Рогу — оккупанты убили сотрудницу РВА
Российские оккупанты в среду, 12 марта, атаковали Кривой Рог. В результате обстрела погибла сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк.
Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в Telegram.
Обстрел Кривого Рога
"Стало известно, что погибшая от ракетной атаки по Кривому Рогу — наша коллега, сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк. Светлая память", — подчеркнул Ситниченко.
По его словам, Ирина была очень искренней, доброй и всегда приветливой. Он характеризует женщину как замечательную коллегу и ответственную работницу.
У Ирины остался муж и двое детей.
"Непоправимая потеря для близких и всего нашего коллектива", — добавил Ситниченко.
Напомним, захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой, в результате чего погибла 47-летняя пассажирка троллейбуса.
Также оккупанты нанесли повторный удар, повредив технику спасателей, которые ликвидировали последствия российской атаки.
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