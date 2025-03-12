Обстрел Кривого Рога 12 марта — погибла сотрудница военной администрации Ирина Васюк

Сотрудница Криворожского РВА Ирина Васюк, которую убили оккупанты. Фото: t.me/evgendoberman

Российские оккупанты в среду, 12 марта, атаковали Кривой Рог. В результате обстрела погибла сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк.

Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в Telegram.

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"Стало известно, что погибшая от ракетной атаки по Кривому Рогу — наша коллега, сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк. Светлая память", — подчеркнул Ситниченко.

Ирина Васюк. Фото: t.me/evgendoberman

По его словам, Ирина была очень искренней, доброй и всегда приветливой. Он характеризует женщину как замечательную коллегу и ответственную работницу.

У Ирины остался муж и двое детей.

"Непоправимая потеря для близких и всего нашего коллектива", — добавил Ситниченко.

Пост Ситниченко. Фото: скриншот

Напомним, захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой, в результате чего погибла 47-летняя пассажирка троллейбуса.

Также оккупанты нанесли повторный удар, повредив технику спасателей, которые ликвидировали последствия российской атаки.