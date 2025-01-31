Двох поранених дітей в Сумах ввели в штучну кому — деталі

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти четверга, 30 січня, вдарили безпілотником по багатоквартирному будинку в Сумах. Внаслідок атаки загинули мешканці, серед поранених діти — їх ввели в штучну кому, аби врятувати життя.

Про це повідомила кореспондентка "Ми — Україна" з місця подій.

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Рятувальники продовжують очищати територію будинку від завалів, там обвалилося дуже багато плит, роботи ще триватимуть довгий час. Також мешканці квартир, які більш менш вціліли, почали повертатися до своїх осель та прибирати там.

"Я живу в цьому під'їзді, у нас ніхто не постраждав. Але скло, клумба, все було засипане склом — я прибирала. А 83-річну бабусю так відкинуло вибуховою хвилею, що вона летіла від стінки 18 метрів до балкона, розбило вхідні двері", — розповіла одна з жительок будинку.

Загалом внаслідок удару були повністю зруйновані дев'ять квартир на п'ятому, шостому та сьомому поверхах. Туди поступово почали пускати по одному людей під наглядом рятувальників, бо є загроза повторних обвалів плит. Відомо, що це панельний 10-поверховий будинок.

Інший мешканець багатоповерхівки зазначив, що в його квартирі на сьомому поверсі вилетіла вся кухня, а балкон залишився цілим. Однак наразі він не може потрапити до помешкання, бо не пускають.

На місці працюють волонтери: вони надають ОСБ, плівку, ліхтарі, ковдри та брезенти для мешканців тих квартир, які вціліли, але потребують оновлення.

Загиблі та пораненні внаслідок атаки

У тих квартирах, які були зруйновані через удар дрона, загинули три сімейні пари, чоловік та жінка. Поранено 13 людей, в тяжкому стані перебувають діти: восьмирічна дівчинка та 17-річний хлопець.

Лікарі вчора ввели постраждалих дітей в стан штучної коми, аби зберегти їм життя. Також вчора пізно ввечері з-під завалів дістали тіло мами дівчинки та її дідуся, він ушпиталений з переломами.

Нагадаємо, біля будинку в Сумах, в який влучив дрон, розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там працюють всі відповідні служби.

На російську атаку по цивільному об'єкту відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він закликав західні країни до продовження тиску на Росію.