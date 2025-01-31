Двух раненых детей в Сумах ввели в искусственную кому — детали

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на четверг, 30 января, ударили беспилотником по многоквартирному дому в Сумах. В результате атаки погибли жители, среди раненых дети — их ввели в искусственную кому, чтобы спасти жизнь.

Об этом сообщила корреспондентка "Ми — Україна" с места событий.

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Спасатели продолжают очищать территорию дома от завалов, там обвалилось очень много плит, работы еще будут продолжаться долгое время. Также жители квартир, которые более или менее уцелели, начали возвращаться в свои дома и убирать там.

"Я живу в этом подъезде, у нас никто не пострадал. Но стекло, клумба, все было засыпано стеклом — я убирала. А 83-летнюю бабушку так отбросило взрывной волной, что она летела от стенки 18 метров до балкона, разбило входную дверь", — рассказала одна из жительниц дома.

Всего в результате удара полностью разрушены девять квартир на пятом, шестом и седьмом этажах. Туда постепенно начали пускать по одному человеку под наблюдением спасателей, потому что есть угроза повторных обвалов плит. Известно, что это панельный 10-этажный дом.

Другой житель многоэтажки отметил, что в его квартире на седьмом этаже вылетела вся кухня, а балкон остался целым. Однако пока он не может попасть в помещение, потому что не пускают.

На месте работают волонтеры: они предоставляют ОСБ, пленку, фонари, одеяла и брезенты для жителей тех квартир, которые уцелели, но нуждаются в обновлении.

Погибшие и раненые в результате атаки

В тех квартирах, которые были разрушены из-за удара дрона, погибли три семейные пары, мужчина и женщина. Ранены 13 человек, в тяжелом состоянии находятся дети: восьмилетняя девочка и 17-летний парень.

Врачи вчера ввели пострадавших детей в состояние искусственной комы, чтобы сохранить им жизнь. Также вчера поздно вечером из-под завалов достали тело мамы девочки и ее дедушку, он госпитализирован с переломами.

Напомним, возле дома в Сумах, в который попал дрон, развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Там работают все соответствующие службы.

На российскую атаку по гражданскому объекту отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал западные страны к продолжению давления на Россию.