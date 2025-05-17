Білопілля — рятувальники дістали тіла пасажирів з автобуса

Рятувальники на місці удару по автобусу на Сумщині. Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог вдарив у Білопіллі Сумської області 17 травня. Внаслідок атаки РФ загинуло дев'ятеро людей.

Про це повідомили в ДСНС.

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У ДСНС розповіли, що 17 травня окупанти вдарили по рейсовому автобусу у Білопіллі. Рятувальники негайно прибули на місце події. Також додатково залучалися сили аварійно-рятувальної частини з обласного центру.

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За допомогою спеціальних інструментів тіла загиблих деблокували зі зруйнованого автобуса. За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло дев'ятеро людей, ще семеро — травмовані.

Нагадаємо, вранці 17 травня росіяни атакували дроном автобус у Білопіллі на Сумщині.

Через в області 17-18 травня оголошено Дні жалоби. Як відомо, серед загиблих — переважно жінки пенсійного віку.

На обстріл відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, це свідоме вбивство цивільних.