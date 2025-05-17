Обстріл автобусу на Сумщині 17 травня — Зеленський різко відреагував

Український лідер Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по автобусу в Сумській області. За його словами, це свідоме вбивство цивільних.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 17 травня.

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Наразі у лікарнях перебуває семеро поранених після удару дрона окупантів. У постраждалих опіки, переломи та контузії. Наразі всі вони отримують необхідну допомогу.

Автобус після атаки окупантів 17 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, загарбники вбили девʼятьох людей.

"Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі — цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", — зазначив Зеленський.

За його словами, вчора, як і в будь-який інший день війни, була можливість припинити вогонь. Зеленський наголосив, що Україна це давно пропонує, а РФ — зберігає можливість для себе вбивати далі.

Автобус після атаки окупантів 17 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави зауважив, що на Росію потрібно тиснути, аби припинились убивства.

"Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни", — наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна чекає від США, Європи та інших партнерів сильних санкцій проти Росії. За його словами, дипломатія повинна запрацювати.

"Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає — не словами, а силою. Мир потрібен", — додав український лідер.

Нагадаємо, 17 травня окупанти дроном атакували рейсовий автобус в Сумській області. На місце події терміново виїхали медики та рятувальники.

Згодом на Сумщині 17-18 травня оголосили Днями жалоби після російської атаки. Глава ОВА Олег Григоров підписав відповідне розпорядження.