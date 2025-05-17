Обстріл автобусу на Сумщині 17 травня — Зеленський різко відреагував

Свідоме вбивство — Зеленський про атаку РФ на автобус на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по автобусу в Сумській області. За його словами, це свідоме вбивство цивільних.
Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 17 травня.
Російські окупанти атакували автобус на Сумщині
Наразі у лікарнях перебуває семеро поранених після удару дрона окупантів. У постраждалих опіки, переломи та контузії. Наразі всі вони отримують необхідну допомогу.
Крім того, загарбники вбили девʼятьох людей.
"Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі — цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", — зазначив Зеленський.
За його словами, вчора, як і в будь-який інший день війни, була можливість припинити вогонь. Зеленський наголосив, що Україна це давно пропонує, а РФ — зберігає можливість для себе вбивати далі.
Глава держави зауважив, що на Росію потрібно тиснути, аби припинились убивства.
"Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни", — наголосив він.
Зеленський зазначив, що Україна чекає від США, Європи та інших партнерів сильних санкцій проти Росії. За його словами, дипломатія повинна запрацювати.
"Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає — не словами, а силою. Мир потрібен", — додав український лідер.
Нагадаємо, 17 травня окупанти дроном атакували рейсовий автобус в Сумській області. На місце події терміново виїхали медики та рятувальники.
Згодом на Сумщині 17-18 травня оголосили Днями жалоби після російської атаки. Глава ОВА Олег Григоров підписав відповідне розпорядження.
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