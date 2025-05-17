Обстрел автобуса в Сумской области 17 мая — Зеленский резко отреагировал

Осознанное убийство — Зеленский об атаке РФ на автобус на Сумщине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по автобусу в Сумской области. По его словам, это сознательное убийство гражданских.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 17 мая.
Российские оккупанты атаковали автобус в Сумской области
Сейчас в больницах находится семеро раненых после удара дрона оккупантов. У пострадавших ожоги, переломы и контузии. Сейчас все они получают необходимую помощь.
Кроме того, захватчики убили девять человек.
"Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие — гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", — отметил Зеленский.
По его словам, вчера, как и в любой другой день войны, была возможность прекратить огонь. Зеленский подчеркнул, что Украина это давно предлагает, а РФ — сохраняет возможность для себя убивать дальше.
Глава государства отметил, что на Россию нужно давить, чтобы прекратились убийства.
"Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны", — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Украина ждет от США, Европы и других партнеров сильных санкций против России. По его словам, дипломатия должна заработать.
"Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает — не словами, а силой. Мир нужен", — добавил украинский лидер.
Напомним, 17 мая оккупанты дроном атаковали рейсовый автобус в Сумской области. На место происшествия срочно выехали медики и спасатели.
Впоследствии на Сумщине 17-18 мая объявили Днями траура после российской атаки. Глава ОВА Олег Григоров подписал соответствующее распоряжение.
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