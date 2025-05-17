Обстрел автобуса в Сумской области 17 мая — Зеленский резко отреагировал

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по автобусу в Сумской области. По его словам, это сознательное убийство гражданских.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 17 мая.

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Сейчас в больницах находится семеро раненых после удара дрона оккупантов. У пострадавших ожоги, переломы и контузии. Сейчас все они получают необходимую помощь.

Автобус после атаки оккупантов 17 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кроме того, захватчики убили девять человек.

"Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие — гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", — отметил Зеленский.

По его словам, вчера, как и в любой другой день войны, была возможность прекратить огонь. Зеленский подчеркнул, что Украина это давно предлагает, а РФ — сохраняет возможность для себя убивать дальше.

Автобус после атаки оккупантов 17 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства отметил, что на Россию нужно давить, чтобы прекратились убийства.

"Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина ждет от США, Европы и других партнеров сильных санкций против России. По его словам, дипломатия должна заработать.

"Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает — не словами, а силой. Мир нужен", — добавил украинский лидер.

Напомним, 17 мая оккупанты дроном атаковали рейсовый автобус в Сумской области. На место происшествия срочно выехали медики и спасатели.

Впоследствии на Сумщине 17-18 мая объявили Днями траура после российской атаки. Глава ОВА Олег Григоров подписал соответствующее распоряжение.