Удар по Білопіллю 17 травня — на Сумщині оголосили дні жалоби

Пошкоджений автобус внаслідок атаки РФ. Фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумській області 17-18 травня оголосили Дні жалоби після того, як російські війська атакували автобус у Білопіллі. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло дев'ятеро людей.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Зазначається, що очільник ОВА Олег Григоров підписав відповідне розпорядження про Дні жалоби у Сумській області 17-18 травня.

"В ці дні на території області на знак скорботи за загиблими буде приспущений Державний Прапор України на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Розпорядженням рекомендовано скасувати в Дні жалоби проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань, а також обмежити трансляцію в ефірі регіональних телерадіокомпаній розважальних передач", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вранці внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули дев'ятеро людей, ще семеро — поранені.

"Наразі місцева влада встановлює особи деяких загиблих — переважно це жінки пенсійного віку. Поранених доправили до лікарні в Сумах", — розповів голова громади Юрій Зарко.

Нагадаємо, за останню добу росіяни обстріляли 15 сіл у Запорізькій області. Ворог завдав понад 400 ударів.

Крім того, окупанти знову атакували Харківщину. Внаслідок обстрілів є загибла та поранені.