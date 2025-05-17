Удар по Белополью 17 мая — на Сумщине объявили дни траура

Поврежденный автобус в результате атаки РФ. Фото: Сумская областная прокуратура

В Сумской области 17-18 мая объявили Дни траура после того, как российские войска атаковали автобус в Белополье. В результате вражеских обстрелов погибли девять человек.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Отмечается, что глава ОВА Олег Григоров подписал соответствующее распоряжение о Днях траура в Сумской области 17-18 мая.

"В эти дни на территории области в знак скорби по погибшим будет приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Распоряжением рекомендовано отменить в Дни траура проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований, а также ограничить трансляцию в эфире региональных телерадиокомпаний развлекательных передач", — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня утром в результате удара вражеского БпЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли девять человек, еще семеро — ранены.

"Сейчас местные власти устанавливают личности некоторых погибших — в основном это женщины пенсионного возраста. Раненых доставили в больницу в Сумах", — рассказал глава громады Юрий Зарко.

Напомним, за последние сутки россияне обстреляли 15 сел в Запорожской области. Враг нанес более 400 ударов.

Кроме того, оккупанты снова атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов есть погибшая и раненые.