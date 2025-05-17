Обстріли Сумщини 17 травня — РФ вдарила по рейсовому автобусу

Пошкоджений автобус після обстрілу. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти вранці 17 травня атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля у Сумській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Вранці в ОВА повідомили, що ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири. На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу.

Незадовго очільник ОВА Олег Григоров розповів, що станом на зараз відомо про вісьмох загиблих та п'ятьох поранених. Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 15 травня росіяни атакували чотири громади Харківщини. Внаслідок цього є поранені.

Крім того, дрон РФ знищив будинок директора одеського зоопарку. Він не постраждав, але будівля зруйнована повністю.