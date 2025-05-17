Обстрелы Сумщины 17 мая — РФ ударила по рейсовому автобусу

Поврежденный автобус после обстрела. Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты утром 17 мая атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Утром в ОВА сообщили, что враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры. На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь.

Незадолго глава ОВА Олег Григоров рассказал, что по состоянию на сейчас известно о девяти погибших и пяти раненых. Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция.

Напомним, 15 мая россияне атаковали четыре громады Харьковщины. В результате этого есть раненые.

Кроме того, дрон РФ уничтожил дом директора одесского зоопарка. Он не пострадал, но здание разрушено полностью.