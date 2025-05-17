Обстріли Запоріжжя 16 травня — за добу РФ вдарила понад 400 разів

Наслідки удар по Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Окупаційна армія РФ за останню добру 16 травня завдала понад 400 ударів по Запорізькій області з різного озброєння. Під ударом опинились 15 сіл.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Федоров розповів, що за останню добу війська РФ завдали шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Червоному, Малій Токмачці, Новоандріївці та Малинівці.

Крім того, ворожі БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Запасне, Магдалинівку, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Пізніше Лобкове, Гуляйполе та Малу Токмачку ворог накрив ще й з РСЗВ.

Також 200 артобстрілів завдано по території Біленького, Лобкового, Кам'янського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Гуляйполя та Новодарівки.

"Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, будинків та господарських споруд. Мирні мешканці не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 17 травня окупанти атакували рейсовий автобус з пасажирами на Сумщині. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Водночас цієї ночі вибухи лунали в Одесі та Київщині. Українців попереджали про загрозу ударних БпЛА.