Обстрелы Запорожья 16 мая — за сутки РФ ударила более 400 раз

Последствия удара по Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оккупационная армия РФ за последние сутки 16 мая нанесла более 400 ударов по Запорожской области из различного вооружения. Под ударом оказались 15 сел.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Федоров рассказал, что за последние сутки войска РФ нанесли шесть авиационных ударов по Гуляйполю, Красному, Малой Токмачке, Новоандреевке и Малиновке.

Кроме того, вражеские БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Запасное, Магдалиновку, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Позже Лобково, Гуляйполе и Малую Токмачку враг накрыл еще и из РСЗО.

Также 200 артобстрелов нанесены по территории Беленького, Лобково, Каменского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Гуляйполя и Новодаровки.

"Поступило 19 сообщений о повреждении квартир, домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 мая оккупанты атаковали рейсовый автобус с пассажирами на Сумщине. В результате этого есть погибшие и раненые.

В то же время этой ночью взрывы раздавались в Одессе и Киевской области. Украинцев предупреждали об угрозе ударных БпЛА.