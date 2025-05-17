Белополье — спасатели достали тела пассажиров из автобуса

Спасатели на месте удара по автобусу на Сумщине. Фото: ГСЧС

Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг ударил в Белополье Сумской области 17 мая. В результате атаки РФ погибли девять человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Удар по автобусу в Белополье

В ГСЧС рассказали, что 17 мая оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Белополье. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Также дополнительно привлекались силы аварийно-спасательной части из областного центра.

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С помощью специальных инструментов тела погибших деблокировали из разрушенного автобуса. По предварительной информации, в результате происшествия погибли девять человек, еще семеро — травмированы.

Напомним, утром 17 мая россияне атаковали дроном автобус в Белополье на Сумщине.

Из-за этого в области 17-18 мая объявлены Дни траура. Как известно, среди погибших — преимущественно женщины пенсионного возраста.

На обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это сознательное убийство гражданских.