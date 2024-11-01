Битва за Часів Яр та Торецьк — в ЗСУ прозвітували про ситуацію на фронті

Руїни будинків у Торецьку. Фото: Національна поліція України

Російські ЗМІ та військові блогери заявляли, що їхні війська начебто повністю захопили Часів Яр та Торецьк. В Збройних силах України цю інформацію заперечують, але натомість розповіли про зміну тактики пересування окупантів у цих населених пунктах.

Про це зокрема розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в інтерв'ю "Громадському радіо".

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Речниця ОТУ "Луганськ" заявила, що ситуація наразі складна. Кількість штурмів з боку російських військ поруч з Часовим Яром та на інших напрямках поменшала, проте, ворог активно підтягує власні резерви.

"Наразі ситуація у всій зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" складна. Як і поруч із Часовим Яром так і на інших напрямках кількість штурмів окупантів дещо зменшилася. Однак ворог почав активніше підтягувати свої резерви та накопичувати живу силу на передових позиціях", — сказала Бобовнікова.

Військова пояснила, що росіяни готуються до штурмів. Зокрема, у Часовому Яру вони хочуть перетнути канал, проте, ці спроби досі неуспішні. Тому окупанти змінили тактику — зосередилися на диверсійно-розвідувальних групах та створили "секрети".

"Тобто, одна, дві або три особи перебігають канал та ховаються у підвалах, норах, зруйнованих будинках. Далі вони сидять у своїх "схованках" до тих пір, поки не зможуть накопичити достатньої кількості живої сили для штурмових дій. Але, українські захисники постійно виявляють такі спроби та одразу знищують окупантів", — пояснила вона.

Наразі ворог не має успіхів чи суттєвих просувань ані біля Часового Яру, ані біля Торецька чи Сіверського напрямку, як переконує речниця ОТУ "Харків"

"Це скоріше затишшя перед бурею. Або тактична пауза для того щоб потім, з новою силою, почати штурмові дії", — пояснила речниця.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ описав темпи просування російських військ у Торецьку. В МВС показали кадри катастрофічних руйнувань у Торецьку внаслідок активних бойових дій.