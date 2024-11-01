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В ВСУ ответили, действительно ли РФ захватила Часов Яр и Торецк

1 ноября 2024 13:57
Анастасия Постоенко - Редактор
Битва за Часов Яр и Торецк — в ВСУ отчитались о ситуации на фронте
Руины домов в Торецке. Фото: Национальная полиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские СМИ и военные блогеры заявляли, что их войска якобы полностью захватили Часов Яр и Торецк. В Вооруженных силах Украины эту информацию отрицают, но рассказали об изменении тактики передвижения оккупантов в этих населенных пунктах.

Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в интервью "Громадське радіо".

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Представительница ОТУ "Луганск" заявила, что ситуация сейчас сложная. Количество штурмов со стороны российских войск рядом с Часовым Яром и на других направлениях уменьшилось, однако враг активно подтягивает собственные резервы.

"Пока ситуация во всей зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" сложная. Как и рядом с Часовым Яром, так и на других направлениях количество штурмов оккупантов несколько уменьшилось. Однако враг начал активнее подтягивать свои резервы и накапливать живую силу на передовых позициях", — сказала Бобовникова.

Военная объяснила, что россияне готовятся к штурмам. В частности, в Часовом Яру они хотят пересечь канал, однако эти попытки до сих пор неуспешны. Поэтому оккупанты сменили тактику — сосредоточились на диверсионно-разведывательных группах и создали "тайники".

"То есть один, два или три человека переходят канал и прячутся в подвалах, норах, разрушенных домах. Далее они сидят в своих "тайниках" до тех пор, пока не смогут накопить достаточное количество живой силы для штурмовых действий. Но украинские защитники постоянно выявляют такие попытки и сразу уничтожают оккупантов", — объяснила она.

В настоящее время враг не имеет успеха или существенных продвижений ни возле Часового Яра, ни возле Торецка или Северского направления, как убеждает пресс-секретарь ОТУ "Луганск"

"Это скорее затишье перед бурей. Или тактическая пауза для того, чтобы потом, с новой силой, начать штурмовые действия", — объяснила спикер.

Напомним, военнослужащий ВСУ описал темпы продвижения российских войск в Торецке. В МВД показали кадры катастрофических разрушений в Торецке в результате активных боевых действий.

Донецкая область Часов Яр война в Украине ВСУ Торецк

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