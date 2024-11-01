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Окупанти намагаються тиснути на Кругляківку — яка там ситуація

1 листопада 2024 08:29
Аркадій Пастула - Редактор
Окупанти зосереджуються на Кругляківці — що там відбувається
Російський окупант. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти роблять акцент на населений пункт Кругляківка. Однак противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі.

Про це повідомив військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі "КИЇВ24".

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Наразі поблизу населеного тривають активні та динамічні бої.

"Наразі робиться акцент на Кругляківку, намагаються там тиснути. Поблизу Кругляківки тривають бої — активні та динамічні. Ситуація наразі змінюється. Під чиїм контролем перебуває Кругляківка — сказати складно. Ну, і ситуація на цьому відтинку фронту доволі складна", — сказав військовий.

Нагадаємо, українські військові продовжують відбивати російські атаки у напрямку міста Селидове в Донецькій області. 

Також загарбники перебувають за 6,7 кілометра від Покровська. Місто готують до оборони від окупантів.

окупанти росіяни війна в Україні війна ЗСУ

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