Окупанти зосереджуються на Кругляківці — що там відбувається

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти роблять акцент на населений пункт Кругляківка. Однак противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі.

Про це повідомив військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі "КИЇВ24".

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Ситуація в районі Кругляківки

Наразі поблизу населеного тривають активні та динамічні бої.

"Наразі робиться акцент на Кругляківку, намагаються там тиснути. Поблизу Кругляківки тривають бої — активні та динамічні. Ситуація наразі змінюється. Під чиїм контролем перебуває Кругляківка — сказати складно. Ну, і ситуація на цьому відтинку фронту доволі складна", — сказав військовий.

Нагадаємо, українські військові продовжують відбивати російські атаки у напрямку міста Селидове в Донецькій області.

Також загарбники перебувають за 6,7 кілометра від Покровська. Місто готують до оборони від окупантів.