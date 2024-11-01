Окупанти зосереджуються на Кругляківці — що там відбувається

Окупанти намагаються тиснути на Кругляківку — яка там ситуація
Російські окупанти роблять акцент на населений пункт Кругляківка. Однак противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі.
Про це повідомив військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі "КИЇВ24".
Ситуація в районі Кругляківки
Наразі поблизу населеного тривають активні та динамічні бої.
"Наразі робиться акцент на Кругляківку, намагаються там тиснути. Поблизу Кругляківки тривають бої — активні та динамічні. Ситуація наразі змінюється. Під чиїм контролем перебуває Кругляківка — сказати складно. Ну, і ситуація на цьому відтинку фронту доволі складна", — сказав військовий.
Нагадаємо, українські військові продовжують відбивати російські атаки у напрямку міста Селидове в Донецькій області.
Також загарбники перебувають за 6,7 кілометра від Покровська. Місто готують до оборони від окупантів.
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