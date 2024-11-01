Оккупанты сосредотачиваются на Кругляковке — что там происходит

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты делают акцент на населенный пункт Кругляковка. Однако противнику не удалось полноценно закрепиться на левобережном плацдарме.

Об этом сообщил военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "КИЕВ24".

Читайте также:

Ситуация в районе Кругляковки

В настоящее время вблизи населенного продолжаются активные и динамичные бои.

"Сейчас делается акцент на Кругляковку, пытаются там давить. Вблизи Кругляковки продолжаются бои — активные и динамичные. Ситуация сейчас меняется. Под чьим контролем находится Кругляковка — сказать сложно. Ну, и ситуация на этом участке фронта довольно сложная", — сказал военный.

Напомним, украинские военные продолжают отражать российские атаки в направлении города Селидово в Донецкой области.

Также захватчики находятся в 6,7 километра от Покровска. Город готовится к обороне от оккупантов.