Оккупанты сосредотачиваются на Кругляковке — что там происходит

Оккупанты пытаются давить на Кругляковку — какая там ситуация
Российские оккупанты делают акцент на населенный пункт Кругляковка. Однако противнику не удалось полноценно закрепиться на левобережном плацдарме.
Об этом сообщил военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "КИЕВ24".
Ситуация в районе Кругляковки
В настоящее время вблизи населенного продолжаются активные и динамичные бои.
"Сейчас делается акцент на Кругляковку, пытаются там давить. Вблизи Кругляковки продолжаются бои — активные и динамичные. Ситуация сейчас меняется. Под чьим контролем находится Кругляковка — сказать сложно. Ну, и ситуация на этом участке фронта довольно сложная", — сказал военный.
Напомним, украинские военные продолжают отражать российские атаки в направлении города Селидово в Донецкой области.
Также захватчики находятся в 6,7 километра от Покровска. Город готовится к обороне от оккупантов.
Читайте Новини.LIVE!