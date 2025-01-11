Ситуація в Кураховому — чи окупували росіяни місто

У ЗСУ прокоментували чутки про окупацію Курахового
Аналітики Deep State вночі, 11 січня, заявили, що росіяни окупували Курахове. Однак речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію.
Про це Віктор Трегубов сказав в ефірі "Суспільне. Студія".
Ситуація у Кураховому
Трегубов наголосив, що українські воїни утримують позиції у межах населеного пункту. Російські загарбники не окупували місто повністю.
"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", — зазначив речник.
Сили оборони не покинули місто.
Що передувало
Аналітики Deep State заявили, що противник окупував Курахове. Також вони говорили про просування загарбників біля Андріївки, Солоного та Новосілки.
Крім того, у Генштабі ЗСУ у зведенні 11 січня не згадали про Курахівський напрямок.
Нагадаємо, українські воїни взяли в полон громадянина Італії, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів.
Раніше бійці з 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищили два російських бронетранспортери і танк.
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