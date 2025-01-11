Ситуація в Кураховому — чи окупували росіяни місто

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Аналітики Deep State вночі, 11 січня, заявили, що росіяни окупували Курахове. Однак речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію.

Про це Віктор Трегубов сказав в ефірі "Суспільне. Студія".

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Ситуація у Кураховому

Трегубов наголосив, що українські воїни утримують позиції у межах населеного пункту. Російські загарбники не окупували місто повністю.

"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", — зазначив речник.

Сили оборони не покинули місто.

Що передувало

Аналітики Deep State заявили, що противник окупував Курахове. Також вони говорили про просування загарбників біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Карта бойових дій. Фото: Deep State

Допис Deep State. Фото: скриншот

Крім того, у Генштабі ЗСУ у зведенні 11 січня не згадали про Курахівський напрямок.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон громадянина Італії, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів.

Раніше бійці з 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищили два російських бронетранспортери і танк.