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У ЗСУ прокоментували чутки про окупацію Курахового

11 січня 2025 12:12
Аркадій Пастула - Редактор
Ситуація в Кураховому — чи окупували росіяни місто
Російський окупант. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Аналітики Deep State вночі, 11 січня, заявили, що росіяни окупували Курахове. Однак речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію.

Про це Віктор Трегубов сказав в ефірі "Суспільне. Студія".

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Ситуація у Кураховому

Трегубов наголосив, що українські воїни утримують позиції у межах населеного пункту. Російські загарбники не окупували місто повністю.

"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", — зазначив речник.

Сили оборони не покинули місто.

Що передувало

Аналітики Deep State заявили, що противник окупував Курахове. Також вони говорили про просування загарбників біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Ситуація в Кураховому
Карта бойових дій. Фото: Deep State
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Допис Deep State. Фото: скриншот

Крім того, у Генштабі ЗСУ у зведенні 11 січня не згадали про Курахівський напрямок. 

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон громадянина Італії, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів.

Раніше бійці з 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як знищили два російських бронетранспортери і танк.

війна ЗСУ Україна Донецька область окупанти окупація

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