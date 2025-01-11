Ситуация в Курахово — оккупировали ли россияне город

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Аналитики Deep State ночью, 11 января, заявили, что россияне оккупировали Курахово. Однако спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эту информацию.

Об этом Виктор Трегубов сказал в эфире "Суспільне. Студія".

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Ситуация в Курахово

Трегубов отметил, что украинские воины удерживают позиции в пределах населенного пункта. Российские захватчики не оккупировали город полностью.

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", — отметил спикер.

Силы обороны не покинули город.

Что предшествовало

Аналитики Deep State заявили, что противник оккупировал Курахово. Также они говорили о продвижении захватчиков возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

Карта боевых действий. Фото: Deep State

Пост Deep State. Фото: скриншот

Кроме того, в Генштабе ВСУ в сводке 11 января не упомянули о Кураховском направлении.

Напомним, украинские воины взяли в плен гражданина Италии, который принимал участие в боевых действиях на стороне российских оккупантов.

Ранее бойцы из 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как уничтожили два российских бронетранспортера и танк.