Бригада "Холодний Яр" показала ефектне знищення техніки ворога

Знищення ворожого танка. Фото: скриншот

Українські захисники з 93-ї бригади "Холодний Яр" продовжують вправно і нещадно нищити військову техніку та живу силу ворога. Внаслідок вдалої операції було знищено два бронетранспортери і танк російських загарбників.

Відео вправної роботи бійців Сил оборони оприлюднив СтратКом ЗСУ у п'ятницю, 10 січня.

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Знищення ворожої бронетехніки

Українські воїни вдало застосували дрони проти ворожої бронетехніки. Внаслідок вдалих дій бійців бригади "Холодний Яр" було знищено два ворожих бронетранспортери і танк.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав вправну роботу Сил оборони, які ліквідують ворожу техніку та живу силу. Щодня захисники України завдають ворогові тяжких втрат.

Також Сирський показав кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих цілях бійці ЗСУ завдавали за допомогою артилерії та дронів.