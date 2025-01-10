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Бригада "Холодный Яр" показала эффектную ликвидацию техники врага

10 января 2025 13:26
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Бригада "Холодный Яр" показала эффектное уничтожение техники врага
Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украинские защитники из 93-й бригады "Холодный Яр" продолжают умело и беспощадно уничтожать военную технику и живую силу врага. В результате удачной операции были уничтожены два бронетранспортера и танк российских захватчиков.

Видео искусной работы бойцов Сил обороны обнародовал СтратКом ВСУ в пятницу, 10 января.

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Украинские воины успешно применили дроны против вражеской бронетехники. В результате удачных действий бойцов бригады "Холодный Яр" были уничтожены два вражеских бронетранспортера и танк.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал искусную работу Сил обороны, ликвидирующих вражескую технику и живую силу. Каждый день защитники Украины наносят врагу тяжелые потери.

Также Сырский показал кадры, как украинские военные уничтожают российскую военную технику на фронте. Удары по враждебным целям бойцы ВСУ наносили с помощью артиллерии и дронов.

ВСУ танки военные война в Украине потери оккупантов

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