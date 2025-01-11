Під Куп'янськом в полон до ЗСУ потрапив італійський найманець, який добровільно пішов служити до армії РФ

Італійський найманець з армії РФ в полоні у ЗСУ. Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Біля Куп'янська воїни 78 окремого десантно-штурмового полку Збройних Сил України захопили незвичайного полоненого. Він виявився громадянин Італії, який воював на боці російських окупантів.

Відповідну інформацію опублікували Десантно-штурмові війська ЗС України.

Читайте також:

Як італієць став окупантом

Військовий білет італійського найманця. Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Під час допиту полоненого з'ясувалось, що громадянин Італійської Республіки Джанні Ченні, який народився у Неаполі, добровільно вступив до лав російської армії. Раніше він мешкав у російській Самарі та працював у місцевому ресторані. На батьківщині він здобув освіту математика.

У листопаді 2024 року італієць пішов служити до збройних сил РФ, залишивши дружину і двох дітей. Цей його вчинок свідчить про вплив російської пропаганди, зазначають бійці ЗСУ.

Українські герої розповіли про бойові дії під Куп'янськом. Попри чисельну перевагу та спроби окупантів застосувати тактичну хитрість, українські десантники злагоджено та рішуче дійшли до мети, знищивши ворога.

Раніше ми писали, що Служба безпеки разом з Військово-морськими силами провели успішну операцію на території Росії. Внаслідок цього знищений склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області.

Також ми повідомляли, що нещодавно під Енгельсом горіла нафтобаза.