Итальянский наемник из армии РФ в плену у ВСУ. Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Возле Купянска воины 78 отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных Сил Украины захватили необычного пленного. Он оказался гражданин Италии, который воевал на стороне российских оккупантов.

Соответствующую информацию опубликовали Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

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Военный билет итальянского наемника. Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ

В ходе допроса пленного выяснилось, что гражданин Итальянской Республики Джанни Ченни, который родился в Неаполе, добровольно вступил в ряды российской армии. Ранее он жил в российской Самаре и работал в местном ресторане. На родине он получил образование математика.

В ноябре 2024 года итальянец пошел служить в вооруженные силы РФ, оставив жену и двоих детей. Этот его поступок свидетельствует о влиянии российской пропаганды, отмечают бойцы ВСУ.

Украинские герои рассказали о боевых действиях под Купянском. Несмотря на численное превосходство и попытки оккупантов применить тактическую хитрость, украинские десантники слаженно и решительно дошли до цели, уничтожив врага.

Ранее мы писали, что Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами провели успешную операцию на территории России. В результате уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

Также мы сообщали, что недавно под Энгельсом горела нефтебаза.