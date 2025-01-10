Оператори дронів ЗСУ показали, як ефективно знищують армію РФ

Боєць полку "АЗОВ" на фронті. Фото: АЗОВ

Українські військові з 12-ої бригади "АЗОВ" успішно відбивають ворожий наступ на Торецькому напрямку. Водночас бійці 3 ОШБр роблять точні скиди з БпЛА на голови окупантам.

Відповідними кадрами поділились відповідні Telegram-канали 3 ОШБр та "АЗОВ".

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Як інформують у 12-й бригаді "АЗОВ", під час нещодавньої атаки ворог задіяв кілька одиниць бронетехніки, зокрема бойові машини піхоти та легкі бронетранспортери. Оператори ударних безпілотних літальних апаратів знищили ворожі цілі ще на підході до оборонних позицій. Танковий батальйон бригади "Азов" також приєднався до відбиття штурму, ефективно ліквідуючи окупантів у зруйнованій забудові.

Попри безперервні спроби прориву ворожих сил, бійці бригади "Азов" демонструють високий рівень бойової майстерності та завдають суттєвих втрат противнику.

Відеоматеріали засвідчують і результативність дій українських військовослужбовців з 3-го штурмового батальйону, які знищують живою силою ворога в полях, лісових масивах та траншеях. Точні удари по позиціях окупантів здійснюються операторами безпілотних літальних апаратів "Primus" з 1-го штурмового батальйону.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня, з російського полону вдалося повернути 11 бійців "Азову".

Раніше боєць з бригади "Азов" розповів, що допитують росіяни в полонених українських захисників.