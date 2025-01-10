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АЗОВ и 3 ОШБр показали, как эффективно уничтожают оккупантов РФ

10 января 2025 02:42
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Операторы дронов ВСУ показали, как эффективно уничтожают армию РФ
Боец полка "АЗОВ" на фронте. Фото: АЗОВ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украинские военные из 12-й бригады "АЗОВ" успешно отражают вражеское наступление на Торецком направлении. В то же время бойцы 3 ОШБр делают точные сбросы с БпЛА на головы оккупантам.

Соответствующими кадрами поделились соответствующие Telegram-каналы 3 ОШБр и "АЗОВ".

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Как информируют в 12-й бригаде "АЗОВ", во время недавней атаки враг задействовал несколько единиц бронетехники, в частности боевые машины пехоты и легкие бронетранспортеры. Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожили вражеские цели еще на подходе к оборонительным позициям. Танковый батальон бригады "Азов" также присоединился к отражению штурма, эффективно ликвидируя оккупантов в разрушенной застройке.

Несмотря на непрерывные попытки прорыва вражеских сил, бойцы бригады "Азов" демонстрируют высокий уровень боевого мастерства и наносят существенные потери противнику.

Видеоматериалы свидетельствуют и результативность действий украинских военнослужащих из 3-го штурмового батальона, которые уничтожают живой силой врага в полях, лесных массивах и траншеях. Точные удары по позициям оккупантов осуществляются операторами беспилотных летательных аппаратов "Primus" из 1-го штурмового батальона.

Напомним, вчера, 30 декабря, из российского плена удалось вернуть 11 бойцов "Азова".

Ранее боец из бригады "Азов" рассказал, что допрашивают россияне у пленных украинских защитников.

ВСУ полк "Азов" война в Украине ситуация на фронте 3 ОШБр

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