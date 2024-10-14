ЗСУ знищують техніку та окупантів — нові кадри роботи штурмової бригади

Знищення військової техніки окупантів. Фото: скриншот

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Ворог намагається маскувати свої позиції, однак невдало.

Відео роботи по окупантах публікує СтратКом ЗСУ у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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На відео можна побачити, що окупанти намагалися маскувати свою техніку та позиції. Однак їм не вдається сховатися від українських військових.

"Можемо підказати їм два найкращих способи порятунку: здача в полон або повернення на Росію", — йдеться у повідомленні.

СтратКом додає, що на відео робота п'ятої окремої штурмової Київської бригади.

Нагадаємо, окупанти намагалися переміщати боєкомплект та особовий склад вночі, але дрони 71-ї окремої єгерської бригади постійно вели спостереження. Військові поділилися вражаючими кадрами знищення ворога.

Також Сили оборони України завдали удару по базі зберігання російських безпілотників типу Shahed, розташованій поблизу населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї.