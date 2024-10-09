ЗСУ навчилися знаходити російську дорогу військову техніку

Система "Тор". Фото: росЗМІ

Росія почала втрачати дорогі та рідкісні екземпляри систем протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню. Українські захисники частіше виявляють важливу техніку ворога, яка "прикриває" повітряний простір на лінії фронту.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Українського радіо".

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ЗСУ знищують рідкісну техніку ворога

Іван Тимочко зазначив, що ЗСУ почали частіше знищувати ворожі системи ППО та РСЗВ. Більшу частину "Градів" та "Смерчів", яких в Росії було у запасах в великій кількості, ЗСУ знешкодили ще у 2022 році. Проте серед нещодавно знищених об'єктів трапились цікаві, рідкісні екземпляри, яких не так вже й багато на озброєнні в Росії.

"Системи ППО — ті ж "Тори" — це показник того, що вдається вибивати їхнє повітряне прикриття біля лінії фронту. "Тори", як правило, збивають безпілотники, хоча їхнє основне призначення — збивати авіацію", — сказав Тимочко.

Бойові дії посилились

Тим часом окупанти зазнають великих втрат, що свідчить про активізацію бойових дій.

"Маємо інформацію, що зараз ворог намагається прорватися до Торецька, там відбуваються надзвичайно активні бої. Крім цього, не стихає Курахівський напрямок, Курахове-Селидове, там надзвичайно серйозні бої, оскільки ворог хоче на цьому напрямку вирівняти лінію фронту. Також це район Покровська, бо ми знаємо, що ворог робив спроби атакувати в районі Водяного, північно-східніше від Вугледару. Активізується Роботинський виступ, зокрема це район Старомайорського. Там немає танкових атак, але активізувалась піхота", — розповів Іван Тимочко.

Також російські війська атакують райони Вовчанська, Липців. Посилилися бої на Лимано-куп'янському напрямку, а саме в бік Оскільського водосховища. Крім того, російські окупанти також стягнули додаткові сили й на Курську область.

Нагадаємо, бійці ГУР змогли дроном вполювати ворожий дорогий ЗРК "Оса", який коштує щонайменше 10 млн доларів.

Також бійці Третьої штурмової бригади показали, як їм вдалося знищити техніку та укриття росіян на Харківщині.