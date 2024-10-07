Окупанти залишились без ЗРК "Оса", який влучно дроном знищили бійці ГУР

Зенітно-ракетний комплекс "Оса" армії РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Бійцям спецпідрозділу ГУР за допомогою дрона вдалось вполювати дорогий зенітно-ракетний комплекс "Оса" російських окупантів. Він незвичайний тим, що розроблявся ще у 60-ті роки, але сьогодні коштує 10 мільйонів доларів.

Кадри ефектного ураження ворожої техніки демонструє спецпідрозділ "Крила" на Telegram-каналі ГУР.

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Сам комплекс почали розробляти у минулому сторіччі. Його унікальність у всюдихідності, адже ЗРК "Оса" може навіть плавати.

Свої варіанти "Оси" є у Білорусі та України й зараз його модернізують сучасним радіолокаційним обладнанням. Саме тому у російській версії цей ЗРК може коштувати таких шалених грошей.

Загалом, цей ЗРК призначений для боротьби з гелікоптерами, але сьогодні ворог його використовує і для протитанкової боротьби. Саме тому в ГУР відзначають, що змогли лишити російських окупантів такої коштовної техніки завдяки FPV-дрону вартістю в декілька сотень доларів.

Нагадаємо, у ГУР пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Контроль над цим підприємством покращить логістику Сил оборони, а також створить плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська.

Також ми повідомляли, що втрата контролю над вовчанським агрегатним заводом стала серйозним ударом по іміджу російського війська. Зараз це підприємство зазнає постійних обстрілів. Росіяни б'ють по ньому з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.