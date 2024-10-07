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Бойцы ГУР уничтожили ЗРК "Оса" сумасшедшей стоимости — эффектные кадры поражения

7 октября 2024 03:38
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Оккупанты остались без ЗРК "Оса", который прицельно дроном уничтожили бойцы ГУР
Зенитно-ракетный комплекс "Оса" армии РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Бойцам спецподразделения ГУР с помощью дрона удалось уничтожить дорогой зенитно-ракетный комплекс "Оса" российских оккупантов. Он необычен тем, что разрабатывался еще в 60-х годах, но сегодня стоит 10 миллионов долларов.

Кадры эффектного поражения вражеской техники демонстрирует спецподразделение "Крылья" на Telegram-канале ГУР.

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Сам комплекс начали разрабатывать в прошлом столетии. Его уникальность во вездеходности, ведь ЗРК "Оса" может даже плавать.

Свои варианты "Осы" есть у Беларуси и Украины и сейчас его модернизируют современным радиолокационным оборудованием. Именно поэтому в российской версии этот ЗРК может стоить таких сумасшедших денег.

В целом, этот ЗРК предназначен для борьбы с вертолетами, но сегодня враг его использует и для противотанковой борьбы. Именно поэтому в ГУР отмечают, что смогли оставить российских оккупантов без такой дорогостоящей техники благодаря FPV-дрону стоимостью в несколько сотен долларов.

Напомним, в ГУР объяснили, какое значение для бойцов ВСУ имеет освобождение агрегатного завода в Волчанске. Контроль над этим предприятием улучшит логистику Сил обороны, а также создаст плацдарм для дальнейшего наступления и освобождения Волчанска.

Также мы сообщали, что потеря контроля над волчанским агрегатным заводом стала серьезным ударом по имиджу российской армии. Сейчас это предприятие подвергается постоянным обстрелам. Россияне бьют по нему из всего имеющегося вооружения, в том числе тяжелых пулеметных систем.

война в Украине ГУР фронт потери оккупантов FPV-дроны

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