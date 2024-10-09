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ВСУ начали выявлять на фронте российские дорогостоящие системы ПВО и РСЗО

9 октября 2024 10:16
Анастасия Постоенко - Редактор
ВСУ научились находить российскую дорогую военную технику
Система "Тор". Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия начала терять дорогие и редкие экземпляры систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня. Украинские защитники чаще обнаруживают важную технику врага, которая "прикрывает" воздушное пространство на линии фронта.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

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Иван Тимочко отметил, что ВСУ начали чаще уничтожать вражеские системы ПВО и РСЗО. Большую часть "Градов" и "Смерчей", которых в России было в запасах в большом количестве, ВСУ обезвредили еще в 2022 году. Однако среди недавно уничтоженных объектов попались интересные, редкие экземпляры, которых не так уж много на вооружении в России.

"Системы ПВО — те же "Торы" — это показатель того, что удается выбивать их воздушное прикрытие у линии фронта. "Торы", как правило, сбивают беспилотники, хотя их основное назначение — сбивать авиацию", — сказал Тимочко.

Боевые действия усилились

Между тем оккупанты понесут большие потери, что свидетельствует об активизации боевых действий.

"Есть информация, что сейчас враг пытается прорваться в Торецк, там происходят чрезвычайно активные бои. Кроме этого, не стихает Кураховское направление, Курахово-Селидово, там очень серьезные бои, поскольку враг хочет на этом направлении выровнять линию фронта. Также это район Покровска, потому что мы знаем, что враг делал попытки атаковать в районе Водяного, северо-восточнее Угледара. Активизируется Роботинский выступ, в частности это район Старомайорского. Там нет танковых атак, но активизировалась пехота", — сказал Тимочко.

Также российские войска атакуют районы Волчанска, Липцев. Усилились бои на Лимано-Купянском направлении, а именно в сторону Оскольского водохранилища. Кроме того, российские оккупанты также стянули дополнительные силы и на Курскую область.

Напомним, бойцы ГУР смогли дроном подстрелить вражеский дорогой ЗРК "Оса", который стоит не менее 10 млн долларов.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как им удалось уничтожить технику и укрытие россиян Харьковщины.

российские войска ВСУ военная техника оккупанты война в Украине Торецк

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