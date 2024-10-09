ЗСУ знищили базу зберігання дронів Shahed у Краснодарському краї

Удар по російській базі зберігання БпЛА у Краснодарському краї. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили базу зберігання російських безпілотників типу Shahed. Вона розташована поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у середу, 9 жовтня.

Читайте також:

Удар по базі зберігання "шахедів"

"Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ", — йдеться у повідомленні.

За наявними даними, на цьому об'єкті було розміщено приблизно 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного спостереження підтверджено точне влучання в ціль, що спричинило вторинні вибухи на території об'єкта.

У Генштабі наголосили, що знищення бази суттєво знизить можливість окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія почала втрачати дорогі й рідкісні зразки систем протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню. Українські сили дедалі частіше виявляють критичну техніку противника, яка забезпечує захист повітряного простору вздовж лінії фронту.

Також український військовий Кирило Сазонов поділився деталями тактики російських окупантів у Курській області. Він зазначив, що вони використовують невеликі піхотні групи, підтримані дронами та артилерією.