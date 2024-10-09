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Силы обороны атаковали базу хранения БпЛА в Краснодарском крае

9 октября 2024 21:48
Аркадий Пастула - Редактор
ВСУ уничтожили базу хранения дронов Shahed в Краснодарском крае
Удар по российской базе хранения БпЛА в Краснодарском крае. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Силы обороны Украины поразили базу хранения российских беспилотников типа Shahed. Она расположена вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 9 октября.

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Удар по базе хранения "шахедов"

"Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, на этом объекте было размещено около 400 ударных дронов. По результатам объективного наблюдения подтверждено точное попадание в цель, что повлекло за собой вторичные взрывы на территории объекта.

В Генштабе отметили, что уничтожение базы существенно снизит возможность оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Россия начала терять дорогостоящие и редкие образцы систем противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня. Украинские силы все чаще обнаруживают критическую технику противника, которая обеспечивает защиту воздушного пространства вдоль линии фронта.

Также украинский военный Кирилл Сазонов поделился деталями тактики российских оккупантов в Курской области. Он отметил, что они используют небольшие пехотные группы, поддержанные дронами и артиллерией.

война ВСУ украинцы беспилотники Украина оккупанты

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