ВСУ уничтожают технику и оккупантов — новые кадры работы штурмовой бригады

Уничтожение военной техники оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Враг пытается маскировать свои позиции, однако неудачно.

Видео работы по оккупантам публикует СтратКом ВСУ в Telegram в понедельник, 14 октября.

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На видео можно увидеть, что оккупанты пытались маскировать свою технику и позиции. Однако им не удается спрятаться от украинских военных.

"Можем подсказать им два лучших способа спасения: сдача в плен или возвращение на Россию", — говорится в сообщении.

СтратКом добавляет, что на видео работа пятой отдельной штурмовой Киевской бригады.

Напомним, оккупанты пытались перемещать боекомплект и личный состав ночью, но дроны 71-й отдельной егерской бригады постоянно вели наблюдение. Военные поделились поразительными кадрами уничтожения врага.

Также Силы обороны нанесли удар по базе хранения российских беспилотников типа Shahed, расположенной вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае.