Заява радника Трампа про Крим — у Зеленського зробили заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні варто думати не про повернення Криму й решти територій, а "про досягнення миру". Натомість радник українського лідера Володимира Зеленського Дмитро Литвин наголосив, що Україна пропонувала Росії мир ще з 2022 року.

Про це Литвин сказав у коментарі BBC Україна у суботу, 9 листопада.

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"Проблема в тому, що це Путін хоче більше війни, більше смертей і більше захопленої землі, а не Україна.... Україна пропонує мир ще з 2022 року — є цілком реалістичні пропозиції", — сказав Литвин.

Він зауважив, що це Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним, аби не було чергового повторення російських ударів.

Речник Зеленського також нагадав, що кожного дня Росія завдає ударів "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі. А тепер ще й Північна Корея відправила до РФ своїх солдатів для більшої війни проти України.

"Зараз у жовтні Путін витрачає найбільше своїх людей в штурмах на фронті. Про що це свідчить? Очевидно, що він хоче воювати далі", — наголосив Литвин.

Раніше Ланза заявив, що "Криму більше немає" і не варто сподіватися на повернення захоплених Росією територій.

А в перехідній адміністрації Трампа спростували, що ця заява була від імені новообраного президента та зазначили, що вона не відображає їхні погляди.