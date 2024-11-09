Радник Трампа назвав неможливим повернення Криму Україні

Дональд Трамп. Ілюстративне фото: AFP

Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза прокоментував плани нової адміністрації щодо війни в Україні. За його словами, там зосередяться на досягненні миру, а не на поверненні окупованих територій.

Про це пише ВВС у суботу, 9 листопада.

Читайте також:

Плани адміністрації Трампа

Адміністрація нового президента США звернеться лідера України Володимира Зеленського з проханням представити свою версію "реалістичного бачення миру". У випадку, якщо він висловить прагнення повернути Крим, то там вважатимуть, що він "несерйозно до цього ставиться".

"Криму більше немає. Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. Вісім років потому вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і окупувала території на сході країни", — сказав Ланза.

Він вважає, що повернення Росією Криму є нереальним і "не є метою США", тому в цьому Україна буде "сама по собі".

Ланза наголосив, що з великою повагою ставиться до українського народу, але пріоритетом США є "мир і припинення вбивств". Також він розкритикував допомогу Україні від США та європейських країн.

Нагадаємо, у The Telegraph припустили, що може передбачати план Трампа стосовно завершення війни в Україні.

А голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про встановлення діалогу між Зеленським та Трампом. Команди президентів розпочали підготовку зустрічі лідерів.