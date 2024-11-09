Советник Трампа назвал невозможным возвращение Крыма Украине

Дональд Трамп. Иллюстративное фото: AFP

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза прокомментировал планы новой администрации по войне в Украине. По его словам, там сосредоточятся на достижении мира, а не на возвращении оккупированных территорий.

Об этом пишет BBC в субботу, 9 ноября.

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Планы администрации Трампа

Администрация нового президента США обратится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с просьбой представить свою версию "реалистического видения мира". В случае, если он выразит стремление вернуть Крым, то там сочтут, что он "несерьезно к этому относится".

"Крыма больше нет. Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Восемь лет спустя она начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала территории на востоке страны", — сказал Ланза.

Он считает, что возвращение Россией Крыма нереально и "не является целью США", поэтому в этом Украина будет "сама по себе".

Ланза отметил, что с большим уважением относится к украинскому народу, но приоритетом США является "мир и прекращение убийств". Также он подверг критике помощь Украине от США и европейских стран.

Напомним, в The Telegraph предположили, что может предусматривать план Трампа по завершению войны в Украине.

А глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об установлении диалога между Зеленским и Трампом. Команды президентов приступили к подготовке встречи лидеров.