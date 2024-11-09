Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow У Трампа жестко высказались по поводу возвращения Крыма Украине arrow

У Трампа жестко высказались по поводу возвращения Крыма Украине

9 ноября 2024 17:44
Евгения Брюховецкая - редактор
Советник Трампа назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Дональд Трамп. Иллюстративное фото: AFP
Евгения Брюховецкая - редактор

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза прокомментировал планы новой администрации по войне в Украине. По его словам, там сосредоточятся на достижении мира, а не на возвращении оккупированных территорий.

Об этом пишет BBC в субботу, 9 ноября.

Читайте также:

Планы администрации Трампа

Администрация нового президента США обратится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с просьбой представить свою версию "реалистического видения мира". В случае, если он выразит стремление вернуть Крым, то там сочтут, что он "несерьезно к этому относится".

"Крыма больше нет. Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Восемь лет спустя она начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала территории на востоке страны", — сказал Ланза.

Он считает, что возвращение Россией Крыма нереально и "не является целью США", поэтому в этом Украина будет "сама по себе".

Ланза отметил, что с большим уважением относится к украинскому народу, но приоритетом США является "мир и прекращение убийств". Также он подверг критике помощь Украине от США и европейских стран.

Напомним, в The Telegraph предположили, что может предусматривать план Трампа по завершению войны в Украине.

А глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об установлении диалога между Зеленским и Трампом. Команды президентов приступили к подготовке встречи лидеров.

Дональд Трамп Владимир Зеленский фронт война в Украине США

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

19:05 Квартиры с большим спросом — что покупатели требуют от жилья

18:55 В Резерв+ доступно оформление онлайн-отсрочки — что нужно делать

18:36 В чем проблема с Telegram в Украине — в ОП ответили

18:29 Образование под обстрелами — как работают школы в Николаеве

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

18:11 Скандал с волонтером Стерненко — комментарий Сухопутных войск

18:07 Смерть Узелкова — 15-летний сын отреагировал в соцсетях

17:48 Покраснение Черного моря — опасные техногенные последствия

17:44 У Трампа жестко высказались по поводу возвращения Крыма Украине

19:05 Квартиры с большим спросом — что покупатели требуют от жилья

18:55 В Резерв+ доступно оформление онлайн-отсрочки — что нужно делать

18:36 В чем проблема с Telegram в Украине — в ОП ответили

18:29 Образование под обстрелами — как работают школы в Николаеве

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

18:11 Скандал с волонтером Стерненко — комментарий Сухопутных войск

18:07 Смерть Узелкова — 15-летний сын отреагировал в соцсетях

17:48 Покраснение Черного моря — опасные техногенные последствия

17:44 У Трампа жестко высказались по поводу возвращения Крыма Украине

17:32 Ночные морозы продолжаются — какой будет погода в Харькове завтра

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд