Заявление советника Трампа о Крыме - у Зеленского сделали заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует думать не о возвращении Крыма и остальных территорий, а "о достижении мира". В то же время советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что Украина предлагала России мир еще с 2022 года.

Об этом Литвин сказал в комментарии BBC Украина в субботу, 9 ноября.

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"Проблема в том, что это Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина... Украина предлагает мир еще с 2022 года — есть вполне реалистичные предложения", — сказал Литвин.

Он отметил, что Россию нужно заставить слышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным, чтобы не было очередного повторения российских ударов.

Спикер Зеленского также напомнил, что каждый день Россия наносит удары "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре. А теперь еще и Северная Корея отправила в РФ своих солдат для большей войны против Украины.

"Сейчас в октябре Путин тратит больше своих людей в штурмах на фронте. О чем это свидетельствует? Очевидно, что он хочет воевать дальше", — подчеркнул Литвин.

Ранее Ланза заявил, что "Крыма больше нет" и не стоит надеяться на возвращение захваченных Россией территорий.

А в переходной администрации Трампа опровергли, что это заявление было от имени новоизбранного президента и отметили, что оно не отражает их взглядов.