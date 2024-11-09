Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В адміністрації Трампа відреагували на заяву речника про Крим arrow

В адміністрації Трампа відреагували на заяву речника про Крим

9 листопада 2024 22:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Реакція адміністрації Трампа на заяву Ланза про повернення Криму
Дональд Трамп. Фото: East News
Євгенія Брюховецька - редактор

Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні не варто розраховувати на повернення Криму. Натомість в перехідній адміністрації заявили, що ця заява не відображає їхні погляди.

Про це пише Reuters у суботу, 9 листопада.

Читайте також:

Заява Ланза про Крим 

Команда Трампа заявила, що Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні "контури" мирного плану США щодо війни в Україні, говорив не від імені новообраного президента.

"Брайан Ланза був підрядником кампанії. Він не працює на президента Трампа і не висловлює його думки", — відповів один з посадовців адміністрації.

Відомо, що він працював на передвиборчу кампанію Трампа. А телекомпанія BBC назвала його чинним радником новообраного президента. Водночас цю інформацію ніхто не спростовував.

Раніше Ланза сказав, що адміністрація нібито звернеться до Президента України Володимира Зеленського з проханням надати "реалістичне бачення миру" та заявив, що "Крим не повернути".

А також він заявив, що у випадку висловлення Зеленським бажання повернути Крим, то в США вважатимуть, що він "несерйозно до цього ставиться".  Ланза наголосив, що "Криму більше немає".

Крім того, видання The Telegraph писало про те, що може передбачати план Трампа стосовно завершення війни в Україні. 

Дональд Трамп Володимир Зеленський війна в Україні США План перемоги України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

05:24 За яких умов жінки можуть звільнитися зі служби в армії

04:25 Мер Одеси показав наслідки нічної атаки РФ на місто

04:03 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

03:26 "Азов" шукає на роботу автоелектриків — які умови та зарплата

02:28 Глава МВС України розповів, як воює його син

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

01:32 Чи переплачував "Харківводоканал" за бензин — що вирішив суд

01:27 У прокураторі розповіли перші наслідки атаки РФ по Харкову

01:17 Дрони РФ атакували Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд