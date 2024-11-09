Реакція адміністрації Трампа на заяву Ланза про повернення Криму

Дональд Трамп. Фото: East News

Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні не варто розраховувати на повернення Криму. Натомість в перехідній адміністрації заявили, що ця заява не відображає їхні погляди.

Про це пише Reuters у суботу, 9 листопада.

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Команда Трампа заявила, що Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні "контури" мирного плану США щодо війни в Україні, говорив не від імені новообраного президента.

"Брайан Ланза був підрядником кампанії. Він не працює на президента Трампа і не висловлює його думки", — відповів один з посадовців адміністрації.

Відомо, що він працював на передвиборчу кампанію Трампа. А телекомпанія BBC назвала його чинним радником новообраного президента. Водночас цю інформацію ніхто не спростовував.

Раніше Ланза сказав, що адміністрація нібито звернеться до Президента України Володимира Зеленського з проханням надати "реалістичне бачення миру" та заявив, що "Крим не повернути".

А також він заявив, що у випадку висловлення Зеленським бажання повернути Крим, то в США вважатимуть, що він "несерйозно до цього ставиться". Ланза наголосив, що "Криму більше немає".

Крім того, видання The Telegraph писало про те, що може передбачати план Трампа стосовно завершення війни в Україні.