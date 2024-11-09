Реакция администрации Трампа на заявление Ланзы о возвращении Крыма

Дональд Трамп. Фото: East News

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма. В переходной администрации заявили, что это заявление не отражает их взгляды.

Об этом пишет Reuters в субботу, 9 ноября.

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Команда Трампа заявила, что Ланза, которые накануне очертил некоторые потенциальные "контуры" мирного плана США по поводу войны в Украине, говорил не от имени новоизбранного президента.

"Брайан Ланза был подрядчиком кампании. Он не работает на президента Трампа и не выражает его мнения", — ответил один из должностных лиц администрации.

Известно, что он работал на предвыборную кампанию Трампа. А телекомпания BBC назвала его действующим советником новоизбранного президента. В то же время, эту информацию никто не опровергал.

Ранее Ланза сказал, что администрация якобы обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "реалистическое видение мира" и заявил, что "Крым не вернуть".

А также он заявил, что в случае выражения Зеленским желания вернуть Крым, то в США сочтут, что он "несерьезно к этому относится". Ланза подчеркнул, что "Крыма больше нет".

Кроме того, издание The Telegraph писало о том, что может предусматривать план Трампа по завершению войны в Украине.