Авіаудари по Запоріжжю 1 жовтня - кількість поранених зросла до 25

У Запорізькій ОВА повідомили про збільшення кількості поранених
Російські війська у вівторок, 1 жовтня, завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Станом на 18:30 кількість постраждалих зросла до 25.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріли Запоріжжя 1 жовтня
За уточненою інформацією, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до 25 осіб.
Федоров зазначив, що одна людина загинула та ще 24 мешканці будинків зазнали поранень. Серед них дев'ять чоловіків, 12 жінок і троє дітей 9, 10 й 12 років.
Нагадаємо, вогнеборці ліквідували декілька загорянь в місцях авіаударів у Запоріжжі. Наразі пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.
А голова ОВА Іван Федоров показав наслідки обстрілів Запоріжжя.
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