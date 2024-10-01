Обстріл Запоріжжя 1 жовтня — РФ влучила у багатоповерхівку

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі — є загиблі та поранені
Російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах, є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.
Удар по Запоріжжю 1 жовтня
О 12:19 Федоро повідомив, що армія Росії поцілила по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. Станом на той час було відомо про двох поранених.
Вже о 12:41 очільник додав, що внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.
О 12:52 Федоров показав наслідки обстрілів Запоріжжя та повідомив, що на цю хвилину кількість поранених зросла до шести.
За словами очільник ОВА, на місці працюють всі відповідні служби, а людям надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що 30 вересня ворог скинув десять авіабомб на Запоріжжя. Руйнування зафіксували у трьох районах міста.
На обстріли Запоріжжя відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що цей удар є частиною щоденного терору росіян проти нашої держави.
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