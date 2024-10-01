Обстріл Запоріжжя 1 жовтня — РФ влучила у багатоповерхівку

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

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Удар по Запоріжжю 1 жовтня

О 12:19 Федоро повідомив, що армія Росії поцілила по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. Станом на той час було відомо про двох поранених.

Скриншот допису Івана Федорова

Вже о 12:41 очільник додав, що внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

Скриншот допису Івана Федорова

О 12:52 Федоров показав наслідки обстрілів Запоріжжя та повідомив, що на цю хвилину кількість поранених зросла до шести.

Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок удару. Фото: ЗОВА

Іван Федоров на місці обстрілу. Фото: ЗОВА

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ОВА

За словами очільник ОВА, на місці працюють всі відповідні служби, а людям надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що 30 вересня ворог скинув десять авіабомб на Запоріжжя. Руйнування зафіксували у трьох районах міста.

На обстріли Запоріжжя відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що цей удар є частиною щоденного терору росіян проти нашої держави.