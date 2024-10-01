Обстрел Запорожья 1 октября — РФ попала в многоэтажку

Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска днем 1 октября нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали в жилые кварталы, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

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Удар по Запорожью 1 октября

В 12:19 Федор сообщил, что армия России попала по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. По состоянию на то время было известно о двух раненых.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Уже в 12:41 глава добавил, что в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Также повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

В 12:52 Федоров показал последствия обстрелов Запорожья и сообщил, что к этой минуте количество раненых возросло до шести.

Повреждена многоэтажка в результате удара. Фото: ЗОВА

Иван Федоров на месте обстрела. Фото: ЗОВА

Последствия удара по Запорожью. Фото: ОВА

По словам главы ОВА, на месте работают все соответствующие службы, а людям оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что 30 сентября враг сбросил десять авиабомб на Запорожье. Разрушение было зафиксировано в трех районах города.

На обстрелы Запорожья отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что этот удар является частью ежедневного террора россиян против нашего государства.