Обстрел Запорожья 1 октября — РФ попала в многоэтажку

Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье — есть погибшие и раненые
Российские войска днем 1 октября нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали в жилые кварталы, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.
Удар по Запорожью 1 октября
В 12:19 Федор сообщил, что армия России попала по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. По состоянию на то время было известно о двух раненых.
Уже в 12:41 глава добавил, что в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Также повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры.
В 12:52 Федоров показал последствия обстрелов Запорожья и сообщил, что к этой минуте количество раненых возросло до шести.
По словам главы ОВА, на месте работают все соответствующие службы, а людям оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что 30 сентября враг сбросил десять авиабомб на Запорожье. Разрушение было зафиксировано в трех районах города.
На обстрелы Запорожья отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что этот удар является частью ежедневного террора россиян против нашего государства.
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