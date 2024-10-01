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У Запоріжжі завершено пошукові роботи на місцях влучань російських КАБів

1 жовтня 2024 17:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Авіаудари по Запоріжжю 1 жовтня - рятувальники завершили пошукові роботи
Рятувальники на місці авіаудару. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у вівторок, 1 жовтня, завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Станом на 16:00 пошукові роботи завершено, відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

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У ДСНС зазначили, що кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю зросла до 18 людей, серед яких 12-річна дитина. Відомо про одного загиблого, а ще двох людей — врятували надзвичайники.

Також психологи ДСНС надали допомогу 28 мешканцям міста, а рятувальники провели огляд квартир будинку й евакуювали жителів.

Крім того, вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів. Наразі пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, російські війська за сьогодні завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах. 

Згодом голова ОВА Іван Федоров показав наслідки обстрілів Запоріжжя. Одна людина загинула на місці авіаудару.

Запоріжжя обстріли рятувальники війна в Україні атака Авіаудар

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